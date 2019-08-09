حزب الاتحاد: السفارات يجب أن تراعي أصول العمل الدبلوماسي

اعتبر حزب "الاتحاد" ان "بيان ​السفارة الأميركية​ الأخير والذي دعى إلى الابتعاد عن ما يوتر الأجواء الطائفية، غامزا من قناة أزمات داخلية لبنانية، هو تدخل سافر في الشؤون اللبنانية الداخلية وكأن لبنان قاصر عن إدارة شؤونه بنفسه، حيث يتصور الأميركي نفسه وصيا على لبنان وهو يذكرنا بعصر الانتداب الفرنسي على ​لبنان وسوريا​ أو بعصر بول بريمر في العراق، وهو تهديد سافر للبنان بتعميق أزماته المالية والاقتصادية في حال عدم الانصياع للإملاءات الأميركية، بما يشبه استعمار جديد يرتدي قناع النصيحة".

واعتبر الاتحاد في بيان، إن ما صدر عن السفارة الأميركية هو بمثابة دعوة صريحة لمن يدور في فلكها للقيام بدور مرسوم مسبقا من أجل توتير الأجواء والضغط على المقاومة والعهد، واوضح أن الزمن الذي كانت فيه مصائرنا تحدد على موائد الغرب قد ولى إلى غير رجعة، وأن السفارات يجب أن تراعي أصول العمل الدبلوماسي والاستضافة اللبنانية لبعثاتها كما يطالب الحزب المراجع المسؤولة باستدعاء ​السفيرة الأميركية​ لسؤالها عن هذا البيان المشبوه.

وتابع البيان "يهم الحزب أن يوضح لأصحاب السيادة والاستقلال أن السيادة كل لا يتجزأ وهذا البيان يشكل امتحانا لهم حول صدق شعاراتهم في السيادة والاستقلال".