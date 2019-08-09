سليم عون: الفريق الآخر لا يريد اي طريق من طرق العدالة

رأى عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​سليم عون​ في حديث إذاعي أن "النائب السابق وليد جنبلاط أدان نفسه بنفسه عندما قال ان هدف الرئيس ميشال عون الانتقام منه".

ولفت إلى انه "لسنا متفاجئين بالإيجابية التي حصلت أمس، و الرئيس ميشال عون لا ينظر إلى الامور الصغيرة وهدفه المحافظة على الثابتة الأساسية هي العدالة و​القضاء​"، لافتا إلى انه "هناك أهداف يجب ان نصل إليها هي ان العدالة يجب ان تستمر بأي شكل من الاشكال".

واعتبر ان "الفريق الآخر لا يريد اي طريق من طرق العدالة ولا يقبل بأي ​محكمة​ ويريد ان يعين ​القضاة​ بنفسه، ودخّل كل سفراء الخارج ويخاف ان يتم احقاق الحق ويعرف ان لا افلات من العدالة وهذا ما يحلاول القيام به من خلال اعلاء السقف".