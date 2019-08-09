قاسم هاشم: الاتصالات لم تتوقف وهناك امكانية لعقد مجلس الوزراء حتى الغد

اشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​ الى ان ما حصل بالامس كان خطوة متقدمة لولا لم تظهر العقبات في اللحظات الاخيرة نتيجة تمسك طرفي النزاع بالجبل بمواقفهما، مما اجهض امكانية عقد الحكومة اليوم، ورغم التعثر الذي حصل في الساعات الاخيرة المساعي لم تتوقف، وهناك امكانية لعقد ​مجلس الوزراء​ حتى الغد.

واعتبر هاشم في حديث اذاعي، ان الاتصالات لم تتوقف ليلا وستستكمل صباحا لحل الازمة. وشدد على انه المطلوب اليوم التعاطي بحكمة لان المصلحة الوطنية تتطلب التعاطي بمرونة وايجاد مساحة مشتركة جراء الواقع المرير الذي يمر به البلد، وعليه المطلوب اليوم تفعيل عمل الحكومة.

ولفت الى ان رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ يتابع اتصالات الحل ويساهم بها لتعود الحكومة لمواصلحة اجتماعاتها.