اشار مدير عام مؤسسة الاسكان روني لحود الى انه بالنسبة للرزمة التي صدرت عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في 1 شباط وطلب فيها استبدال الدولار باللبناني وتفعيل قروض الاسكان، الا ان المصارف لم تستجب لهذا الطلب الا ببعض الاستثناء وهي تطبق الموضوع بإستنسابية، عدا ان الرزمة لا تلبي الا 10 بالمئة من الطلب في السوق، وقد استفاد من الموضوع الاجهزة العسكرية، ونحن كمؤسسة كان لدينا تحفظ على الموضوع، رغم اننا سيرنا ملفات التي وصلتنا وهي حوالي 120 الى 130 ملف، بينما كانت في العام 2017 تصل الى 5000 الاف ملف.
واوضح لحود في حديث اذاعي، انه لا يوجد حل الا بخطة اسكانية متكاملة، وقد وضعنا خطة لتوحيد عملية الاقراض السكني، ويجب عدم دعم الا ذوي الوضع المتوسط والمحدود. واوضح ان الخطة 41 بند واحد البنود هو الايجار التملكي، خاصة بظل عدم وجود ضوابط للايجار، ونحن يهمنا مصلحة المواطن.
كانت هذه تفاصيل خبر لحود: نحن اليوم ننجز ما بين 120 و130 ملف اسكان بينما كان العدد يتخطى الـ5000 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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