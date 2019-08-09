ابو الحسن: لن نتذوق الولائم المسمومة المعدة لنا سلفا في اجتماع الحكومة

اشار عضو "​اللقاء الديمقراطي​" النائب ​هادي ابو الحسن​ الى اننا "لن نتذوق الولائم المسمومة المعدة لنا سلفا في اجتماع الحكومة والمطهوة على نار الكيد والإنتقام".

واعتبر ابو الحسن في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انه "رغم أهمية الملفات المرتقبة، تبقى المسألة الأهم فضائحهم المدوية في القضاء. أينكم منها أيها المسؤولون؟ أين ​مجلس القضاء الأعلى​ المغيب قسرا؟ وما هذا الصمت المريب ل​نادي القضاة​؟".

وفي حديث اذاعي، اشار ابوالحسن الى اننا نشتم رائحة مكيدة وكمين سياسي جدي ونعرف ما يحضّر لنا، فإما جلسة بدون قبرشمون، او جلسة توضع فيها كل الامور على الطاولة بما فيها التدخلات في القضاء.

واعتبر ان ما حصل بالقضاء كان فضائحياً، فكيف لنا أن نثق بمسار قضائي بعد كل هذا العبث الذي حصل من قبل رجال القصر. اضاف "نحن منفتحون للتلاقي مع جميع الفرقاء ولكن هناك من يريد قطع هذه العلاقة".