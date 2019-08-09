دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters ترامب يتهم ماكرون بإرسال "إشارات متضاربة" إلى إيران

واشنطن (رويترز) - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس إنه ليس هناك أحد مفوض بالحديث مع إيران نيابة عن بلاده متهما الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإرسال "إشارات متضاربة" إلى طهران بشأن احتمال إجراء محادثات.

وقال ترامب في سلسلة من التغريدات "أعلم أن إيمانويل يقصد خيرا.. شأنه شأن الآخرين.. لكن لا أحد يتحدث نيابة عن الولايات المتحدة سوى الولايات المتحدة نفسها".

ولم يتضح على الفور ما الذي يشير إليه ترامب لكن تقريرا صدر هذا الأسبوع قال إن ماكرون دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني لقمة مجموعة السبع التي تعقد هذا الشهر للقاء ترامب.

ونفى دبلوماسي فرنسي هذا التقرير يوم الأربعاء.

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)