بريطانيا تعتزم تبني "فيزا" سريعة لجذب العلماء

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty الهدف من الفيزا جذب أفضل العلماء لبريطانيا

وأضاف جونسون أنه يريد "أن يضمن أن نظام الهجرة لدينا يجذب أفضل العقول من كل أنحاء العالم".

ولم يكشف جونسون عن مزيد من التفاصيل الخاصة بهذه التأشيرة، لكنه قال إن الحكومة ستعمل مع المجتمع العلمي بشأن التأشيرة الجديدة "بهدف إطلاقها في وقت لاحق من العام الجاري".

وتواجه بريطانيا أكبر تغيير في الهجرة خلال عقود بعد مغادرة الاتحاد الأوروبي، المقرر حاليا أن يتم بحلول 31 أكتوبر.

وبعد "البريكست" سوف يفقد مواطنو الاتحاد الاوروبي حقهم التلقائي في العيش والعمل في بريطانيا، كما يفقد البريطانيون الحق في الاستقرار في الـ27 دولة الأخرى في الاتحاد، الأمر الذي يثير مخاوف من أن البريطانيين قد يواجهون نقصا في بعض الوظائف الرئيسية.