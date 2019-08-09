مقاتلات أميركية "تصحب" قاذفتان نوويتان روسيتان فوق بحر بيرنغ

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty مقاتلة أميركية من طراز إف 22. أرشيفية

قالت وزارة الدفاع إن طائرتين من طراز توبوليف 95 حلقتا يوم الخميس فوق المياه الدولية خلال مهمة استغرقت 10 ساعات كانت جزءًا من مناورة أوشن شيلد. وقالت إن مقاتلات أميركية من طرازي إف 22 وإف 18 رافقتا القاذفات الروسية في أجزاء معينة من رحلتهم.

زادت روسيا بشكل كبير من عدد ونطاق التدريبات العسكرية وسط توترات مع الولايات المتحدة وحلفائها في الناتو التي تلت ضم موسكو لشبه جزيرة القرم في عام 2014.

تقوم طائرات حربية روسية بشكل روتيني بمرافقة طائرات الناتو بالقرب من حدودها، بينما ترافق طائرات عسكرية أميركية وتابعة الناتو طائرات روسية أيضا.

مثل هذه المواجهات تؤدي أحيانًا إلى اتهامات متبادلة بمناورات غير آمنة.