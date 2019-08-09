تل أبيب تكشف المستور: أقارب أردوغان يجنون أرباحًا كبيرة من التعامل مع إسرائيل

اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، أقارب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بجني أرباح كبيرة من صفقات مع تل أبيب، على الرغم من تصريحات أردوغان بأنه ضد أي شخص "يقف إلى جانب إسرائيل".
وأضاف موقع "Turkish Minute" نقلاً عن صحف إسرائيلية أن هذه الصفقات متنوعة في المجالات المالية والتجارية.
وأوضح كاتس خلال حديثه على هامش اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بالكنيست، في تصريحات خاصة عن أردوغان: "نحن لا نحبه، ولا يحبنا، و(في الدول العربية) أيضًا لا يحبونه، خصوصًا أن تركيا وقطر تقومان بإيواء جماعة الإخوان المسلمين، التي تمثل تهديدًا للدول العربية لا يقل عن إيران".
وأضاف كاتس- حسب موقع روسيا اليوم- أن هناك عداءً واضحًا بين تركيا وإسرائيل، "لكن التجارة مستمرة في النمو، وربما حتى إن بعض أفراد عائلته (أردوغان) يشاركون في نقل الشاحنات إلى ميناء حيفا ومنها للأسواق العربية".
وبحسب الموقع الإسرائيلي، يتم تحميل العبّارات يوميًا في تركيا بشاحنات محمّلة بالبضائع التركية إلى حيفا، ثم يتم نقلها عبر الأردن إلى دول الخليج العربية. وأصبح هذا الطريق رسميًا منذ اندلاع المواجهات السورية، لنقل البضائع التركية إلى الأسواق في الدول العربية.
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