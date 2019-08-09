​الحرارة تتعدى 40 بهذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا.

وحسب بيان، الهيئة، تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 25 36

شبين الكوم 25 35

طنطا 24 35

دمنهور 25 34

الإسكندرية 26 33

بلطيم 25 32

مطروح 23 32

السلوم 23 33

سيوة 23 38

بورسعيد 25 32

دمياط 25 32

الزقازيق 25 36

الإسماعيلية 24 37

السويس 24 37

العريش 24 32

رفح 23 32

رأس سدر 26 38

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نخل 19 36

نويبع 29 36

طابا 28 35

كاترين 17 31

الطور 27 37

شرم الشيخ 27 38

الغردقة 27 38

مرسى علم 28 35

الفيوم 24 37

بنى سويف 24 37

المنيا 24 37

أسيوط 25 41

سوهاج 26 40

قنا 27 40

الأقصر 25 40

أسوان 28 40

أبوسمبل 29 40

الوادى الجديد 22 42

شلاتين 26 36

أبو رماد 28 35

حلايب 29 33

رأس حدربة 29 33