حدث ليلًا| فيديو جديد لمنفذ تفجير معهد الأورام.. وروبوت لفتاوى الحج

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، العديد من الأحداث على الصعيدين المحلي والدولي.

كشفت تحريات وزارة الداخلية عن خط سير منفذ تفجير معهد الأورام، وقائمة بأسماء المتورطين في التنفيذ.

وعلى الصعيد الدولي، أعلن التحالف العربي في اليمن اسقاط طائرة مسيرة للحوثيين.

ويرصد الخليج 365، أهم أحداث الساعات الماضية، في التقرير التالي:

فيديو جديد لخط سير منفذ تفجير معهد الأورام.. "من النزهة لقصر العيني"

نشر التليفزيون المصري، فيديو جديد لكاميرات المراقبة، التي رصدتها وزارة الداخلية، لمنفذ تفجير معهد الأورام الأحد الماضي.

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بالفيديو - لحظة توديع منفذ تفجير "معهد الأورام" لأسرته بحديقة الأزهر

نشرت وزارة الداخلية فيديو يوثق توديع الإرهابي عبدالرحمن خالد محمود عبدالرحمن -منفذ حادث التفجير الذي وقع بمحيط معهد الأورام الأحد الماضي- لأسرته قبيل تنفيذ العملية الإرهابية.

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بالفيديو.. الداخلية تنشر اعترافات أحد المتهمين في حادث انفجار معهد الأورام

نشرت وزارة الداخلية فيديو لاعترافات الإرهابى حسام عادل أحمد، أحد المتهمين في حادث الانفجار الذي وقع أمام معهد الأورام، الأحد الماضي.

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صور - من هم المتورطون بالتخطيط لحادث انفجار معهد الأورام؟

أصدرت وزارة الداخلية مساء الخميس بيانا كشفت فيه عن تفاصيل جديدة بشأن حادث الانفجار الذي وقع أمام معهد الأورام، الأحد الماضي.

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التعليم العالي تكشف آخر موعد لاستقبال رغبات التحويل بين الكليات

قال سيد عطا، رئيس قطاع التعليم والمشرف على التنسيق بوزارة التعليم العالي، إن الموقع الالكتروني يعمل حتى يوم ٢٠ أغسطس في استقبال رغبات التحويلات بين الجامعات.

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مستشار الحكومة ينشر 15 صورة لتطوير ميدان الحصري بـ6 أكتوبر

نشر هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، 15 صورة لميدان الحصري بمدينة 6 أكتوبر، والذي يشهد أعمال تطوير لتسهل الحركة المرورية في الميدان.

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مصطفى بكري: الرئيس السيسي مقاتل و يكافح من أجل وطن مليء بالأزمات

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاتل ويكافح من أجل وطن مليء بالأزمات.

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مجلس الوزراء يستعرض تقرير "مورجان استانلي" عن أداء الاقتصاد

استعرض مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا لبنك "مورجان استانلي" حول تجربة الإصلاح الاقتصادي في مصر، والتي وصفها بأنها الأفضل بين الأسواق الناشئة.

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البيئة تكشف سبب ظهور "الحيتان" بالقرب من الساحل الشمالي

أكدت وزارة البيئة، أن الحيتان تتواجد بشكل طبيعي في البحر الأبيض المتوسط وتعيش في المياه الإقليمية لمعظم دول الشمال الأفريقي ومنها مصر، وكذلك سواحل الدول الأوروبية.

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للمرة الأولى.. "روبوت آلي" لتقديم الفتوى للحجاج والمعتمرين

دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، خدمة "روبوت الفتوى الآلي" لتقديم خدمة الفتاوى الشرعية والاستشارات الدينية لضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين.

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رئيس وزراء باكستان: لا نريد أن نخوض حربًا مع الهند

أكد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان أن بلاده لا تريد أن تخوض حربًا مع جارتها الهند، مشيرًا إلى أن إسلام آباد سترد ردًا مناسبًا إذا ما أجبرتها نيودلهي على ذلك.

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شاب يتحول إلى درع بشري لحماية صديقته في هجوم أوهايو (فيديو)

مع بدء هجوم إطلاق النار بدايتون في ولاية أوهايو الأمريكية ليلة الأحد الماضي، قام كامرين كرودر بفعل بطولي حينما استخدم جسده كدرع لحماية صديقته من الرصاص.

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متحدث جديد باسم القوات المسلحة السودانية

أعلنت القوات المسلحة السودانية تعيين العميد الدكتور الركن عامر محمد الحسن متحدثا رسميا جديدا بأسمها، خلفا للواء الدكتور أحمد خليفة الشامي.

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"الدفاع الروسية": مقتل وإصابة 6 أشخاص بقذائف المسلحين في سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل مدنيين اثنين وإصابة أربعة آخرين الخميس نتيجة إطلاق صواريخ المسلحين قذائف في سوريا.

وقالت الوزارة - في بيان بثته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية.

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التحالف العربي يعلن إسقاط طائرة مسيرة للحوثيين باتجاه أبها

أعلن التحالف العربي في اليمن، الخميس، اعتراض وإسقاط طائرة مسيّرة أطلقها الحوثيون من صنعاء باتجاه أبها.

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رئيس الوزراء الإيطالي يتهم وزير داخليته باصطناع أزمة حكومية

اتهم رئيس الوزراء الإيطالي، جيوزيبي كونتي، الخميس، وزير داخليته ماتيو سالفيني، زعيم حزب الرابطة، باصطناع أزمة حكومية، مشيرا إلى أنه يرغب في إجراء انتخابات مبكرة.

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روسيا: المسلحون في إدلب انتهكوا وقف إطلاق النار 46 مرة خلال 24 ساعة

أعلن رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا اللواء أليكسي باكين الخميس أن المسلحين في منطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب السورية انتهكوا نظام وقف إطلاق النار 46 مرة.

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السفير البريطاني باليمن يطالب بوقف القتال في مدينة عدن

جدد مايكل أرون، ?السفير البريطاني لدى اليمن، في وقت مبكّر اليوم الجمعة، مناشدته بوقف القتال في مدينة عدن، جنوبي اليمن.

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البيت الأبيض: ترامب بحث هاتفيا مع أمير قطر القضايا الأمنية بالشرق الأوسط

ذكر البيت الأبيض، مساء الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحث هاتفيا مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني القضايا الأمنية بالشرق الأوسط.

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ترامب يعتزم تعيين جوزيف ماجواير قائما بأعمال مدير الاستخبارات الوطنية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، مساء الخميس، عزمه تعيين جوزيف ماجواير، المدير الحالي للمركز الوطني لمكافحة الإرهاب، لمنصب القائم بأعمال مدير جهاز الاستخبارات الوطنية في 15 أغسطس الجاري.

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ترامب ينتقد ماكرون: لا أحد يتحدث باسم الولايات المتحدة في أزمة إيران

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وقال إنه لا يوجد من يتحدث باسم الولايات المتحدة فيما يخص المحادثات مع إيران.

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الأردن يدين القرار الإسرائيلي بتوسيع الاستيطان

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية الخميس قرار إسرائيل توسعة الاستيطان اللا شرعي عبر بناء 2300 وحدة استيطانية جديدة..وطالبت المجتمع الدولي.

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