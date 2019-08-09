اليوم.. بدء تفويج حجاج السياحة لمشعر عرفات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

يبدأ حجاج بيت الله الحرام، اليوم عقب صلاة الجمعة، تصعيد الحجاج إلى مشعر عرفات؛ من أجل أداء الركن الأعظم في أداء فريضة الحج للعام الحالي.

وقال باسل السيسي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة، عضو البعثة الرسمية للحج بوزارة السياحة؛ إنه سيكتمل وصول الحجاج إلى مكة المكرمة قادمين من المدينة المنورة، بما في ذلك حجاج الـ (vip)؛ استعدادًا للتفويج إلى عرفات، مشيرًا إلى أنه تم الاستعداد بشكل مكثف من أجل الحفاظ على سلامة الحجاج؛ ومراعاة كل سبل الراحة لهم.

وأوضح السيسي- في تصريحات، أن هناك طفرة كبيرة في وسائل نقل الحجاج إلى مشعري عرفات ومنى، وستكون هناك أتوبيسات حديثة وجديدة مجهزة لنقل الحجاج إلى مشعري عرفات ومنى؛ الأمر الذي يسهم بشكل كبير في تسهيل عملية التفويج على الحجاج المصريين.

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وأشار إلى أنه تم تجهيز كل المخيمات التي سيمكث بها الحجاج في مشعري عرفات ومنى؛ خاصة مع الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة؛ مشيرا إلى أن كل المخيمات ضد الحريق ومكيفة؛ ويوجد بها كل التجهيزات التي قد يحتاجها الحجاج لاستكمال مناسكهم.

وأضاف السيسي، أنه تم تخصيص مشرف لكل 25 من حجاج السياحة؛ لمتابعتهم وإزالة أي معوقات قد تواجههم؛ فضلا عن أن شركات السياحة تولي اهتمامًا كبيرًا بكبار السن، وتوفر لهم كل الإمكانيات التي تساعدهم على أداء المناسك؛ مشيرًا إلى أنه في بعض الحالات الحرجة يتم تخصيص أحد العمالة المرافقة للبعثة ليكون مرافقًا للحاج كبير السن ليساعده على أداء المناسك.

وشدد على أن خدمة حجاج بيت الله الحرام والتسهيل عليهم شرف كبير لكل العاملين ببعثة وزارة السياحة؛ مشيرا إلى أن الشركات السياحية قامت بتخصيص واعظ ليكون مرافقا للحجاج لتوعيتهم بالرخص المسموحة لهم؛ والإجابة عن استفساراتهم لأداء مناسك الحج بطريقة صحيحة ودون الإضرار بأنفسهم، كما عقدت البعثة الرسمية لوزارة السياحة عددًا من ندوات التوعية للحجاج.

وأكد أن هناك غرف عمليات لمتابعة حجاج السياحة خلال فترة وجودهم بمشعري مني وعرفات؛ من أجل متابعة الحجاج والتدخل السريع والفوري؛ لحل أي مشكلة قد تواجههم.