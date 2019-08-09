انطلاق دوري أبطال أفريقيا وتصعيد الحجاج إلى عرفات- أخبار متوقعة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

يبدأ تصعيد الحجاج إلى مشعر عرفات؛ استعداد لأداء الركن الأكبر في أداء فريضة الحج، كما تنطلق فعاليات بطولة دوري أبطال أفريقيا بمشاركة الأهلي والزمالك، ضمن أبرز الأخبار المتوقعة اليوم، والتي نستعرضها في السطور التالية:

مكة المكرمة.. يبدأ تصعيد الحجاج إلى مشعر عرفات؛ استعداد لأداء الركن الأكبر في أداء فريضة الحج.

سول.. يبدأ وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر زيارة إلى كوريا الجنوبية ضمن أول جولة خارجية له منذ توليه منصبه، ويجتمع مع نظيره الكوري الجنوبي جيونج كيونج دو.

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القاهرة.. تنطلق منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم في نسختها لموسم (2019-2020)، حيث تشهد المسابقة مشاركة الثنائي المصري الأهلي والزمالك.

سكوبيه.. يواجه منتخب مصر لكرة اليد للناشئين، نظيره منتخب الصين تايبيه، وذلك في إطار مباريات كأس العالم، المقامة حاليا في مقدونيا.

بنها.. تعقد النقابة الفرعية لاتحاد كتاب مصر بالقليوبية، في التاسعة صباحا، اجتماع الجمعية العمومية للفرع؛ لإجراء انتخابات مجلس إدارة النقابة الفرعية بالقليوبية، وذلك بمقر فرع النقابة.

عواصم العالم.. يحيي العالم (اليوم الدولي للشعوب الأصلية في العالم) لعام 2019 تحت شعار (لغات السكان الأصليين)، وتتحدث الغالبية العظمى من الشعوب الأصلية اللغات المعرضة للخطر.