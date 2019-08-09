صور- "شراعات زجاجية".. حكاية معبد "يعقوب منشة اليهودي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

نشرت الجريدة الرسمية في ع​ددها رقم 179 الصادر بتاريخ 8 أغسطس 2019، قرار وزير الآثار رقم 381 لسنة 2018، بشأن تسجيل معبد يعقوب منشة اليهودي بميدان المنشية بمحافظة الإسكندرية في عداد الآثار الإسلامية واليهودية والقبطية.

وينشر الخليج 365 6 معلومات عن المعبد، وفقًا لتصريحات محمد عبداللطيف، مساعد وزير الآثار لشئون لشئون الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية.

- أنشأه البارون يعقوب دي منشة عام 1860م.

- مبنى مستطيل الشكل يحيط به سور حجري له شريط مقسم إلى مربعات.

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- الواجهة الرئيسية هي الغربية وتضم صفين من النوافذ المعقودة بعقد نصف دائري بكل صف ثلاث نوافذ يغلق عليها ضلفتان من الخشب بشراعات زجاجية مغطاة بمشبكات معدنية.

- من الداخل مُقسم إلى قسمين.

- فرشت أرضياته بالبلاط، وزين السقف بمجموعة أقبية متقاطعة وبرميلية بقاعة الطقوس الدينية وأسقف مسطحة بالغرف الموجودة بالمعبد.

- يضم قاعة طقوس مكونة من 3 أروقة عمودية ومذبح عبارة عن منصة من الرخام.