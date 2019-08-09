القدس - بواسطة محمد عز العرب - من المتوقع أن يكون الطقس اليوم، الجمعة، غائما جزئيا حتى صافيا، وتكون درجات الحرارة ضمن المعدلات السنوية لهذا الموسم.
درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم والليلة تكون كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 33 – 19، الخالصة (كريات شمونه) 35 – 23، صفد 29 – 18، طبرية 37 – 24، الناصرة 33 – 21، حيفا 31 – 24، يافا 31 – 25، القدس المحتلة 30 – 18، عسقلان 30 – 24، عين جدي (البحر الميت) 39 – 28، بئر السبع 33 – 22، أم رشرش (إيلات) 39 – 27.
ويتوقع أن يكون البحر مائجا حيث يتراوح ارتفاع الأمواج ما بين 70 حتى 140 سنتمترا.
أما يوم غد، السبت، فمن غير المتوقع أن يطرأ تغير ملحوظ على درجات الحرارة، وتكون ضمن المعدلات السنوية لهذا الموسم، ويكون البحر مائجا، ويتوقع أن يصل ارتفاع الأمواج إلى مترين.
وبعد غد، الأحد، يتوقع أن يطرأ ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة، كما يتوقع أن يطرأ ارتفاع آخر الإثنين.
كانت هذه تفاصيل خبر حالة الطقس: غائم جزئيا ودرجات الحرارة ضمن المعدلات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.