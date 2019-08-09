حالة الطقس: غائم جزئيا ودرجات الحرارة ضمن المعدلات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - من المتوقع أن يكون الطقس اليوم، الجمعة، غائما جزئيا حتى صافيا، وتكون درجات الحرارة ضمن المعدلات السنوية لهذا الموسم.

درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم والليلة تكون كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 33 – 19، الخالصة (كريات شمونه) 35 – 23، صفد 29 – 18، طبرية 37 – 24، الناصرة 33 – 21، حيفا 31 – 24، يافا 31 – 25، القدس المحتلة 30 – 18، عسقلان 30 – 24، عين جدي (البحر الميت) 39 – 28، بئر السبع 33 – 22، أم رشرش (إيلات) 39 – 27.

ويتوقع أن يكون البحر مائجا حيث يتراوح ارتفاع الأمواج ما بين 70 حتى 140 سنتمترا.

أما يوم غد، السبت، فمن غير المتوقع أن يطرأ تغير ملحوظ على درجات الحرارة، وتكون ضمن المعدلات السنوية لهذا الموسم، ويكون البحر مائجا، ويتوقع أن يصل ارتفاع الأمواج إلى مترين.

وبعد غد، الأحد، يتوقع أن يطرأ ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة، كما يتوقع أن يطرأ ارتفاع آخر الإثنين.