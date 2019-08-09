سلسلة انفجارات تهز مدينة الريحانية في تركيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت محطة "إن.تي.في" التلفزيونية التركية، الجمعة، إن سلسلة انفجارات وقعت بمستودع للذخيرة في إقليم خطاي التركي قرب الحدود السورية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة.

وأضافت المحطة، أنه تم إخلاء منازل قريبة، لكن لم ترد تقارير عن إصابات بشرية.

وتابعت، أنه لم يتضح بعد سبب الانفجارات التي وقعت في حوالي الساعة 0030 بتوقيت جرينتش في منطقة ريحانلي. وقالت إن أجهزة الطوارئ أغلقت المنطقة.

وتشهد هذه المنطقة اضطرابات أمنية بعد أن هدد رجب أردوغان باجتياح سوريا لتنفيذ عملية عسكرية ضد الأكراد.

ويحشد أردوغان قواته وآلياته العسكرية داخل هذه المدينة لتنفيذ مخططاته في سوريا.