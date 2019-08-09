مرتضى منصور يكشف أزمة لقاء بطل الصومال.. وتطورات ملف مدرب الزمالك

كشف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن وجود أزمة تخص ملعب مباراة الفريق أمام ديكاداها الصومالي، وأكد رئيس الزمالك أن ملف المدير الفني الجديد للفريق سوف يتم حسمه خلال ساعات.

ويستعد نادي الزمالك لملاقاة ديكاداها الصومالي المقرر لها يوم 11 أغسطس الجاري على ملعب "بتروسبورت"، في ذهاب دور الـ64 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، على أن تكون مباراة الإياب يوم ٢٣ من شهر أغسطس.

وكان من المقرر أن تقام المباراة على ملعب استاد القاهرة الدولي بعد حصول الزمالك على الموافقات اللازمة، لكن أعمال الصيانة حالت دون ذلك ليتم الإعلان عن نقل المباراة لملعب بتروسبورت بحضور ١٠ آلاف مشجع.

وقال مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية: "كيف تم تأمين مباريات بحضور ٧٠ ألف مشجع في مباريات المنتخب ويتم رفض مباراة لنادي الزمالك في القاهرة، لقد سبق وحصلنا على موافقة الجهات الأمنية للعب في استاد القاهرة، وبناء عليه تمت مخاطبة الاتحاد الصومالي".

وواصل: "بعد القيام بتعديل الأمر ونقل المباراة لبتروسبورت لم نمانع رغم ضيق الوقت، لكن بعد ذلك تم طلب نقل المباراة للسويس أو الإسكندرية، الفريق الصومالي سوف يحضر إلى مصر خلال ساعات ولا نعلم أين سيلعب وأين سيقيم".

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وصرح "هل هناك فندق إقامة يستوعب بعثتي الفريق الصومالي والزمالك في الإسكندرية أو السويس بسبب الأعياد وإجازات المصايف؟ ننتظر تدخل وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي لحل الأزمة وأيضا تدخل وزير الداخلية المصري".

وسبق وحصل نادي الزمالك على موافقة مسؤولي نادي ديكاداها الصومالي لإقامة مباراة الذهاب التي تجمع بينهما بالدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا في القاهرة بدلا من جيبوتي.

وكان ديكاداها أعلن عدم استضافته للمباراة على ملعبه في الصومال، ورحب بإقامة موقعتي الذهاب والعودة في مصر، حال موافقة الزمالك وكذا الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وواصل: "أمير مرتضى منصور سوف يتجه لإيطاليا من أجل مقابلة مدرب للتفاوض معه حول تدريب الزمالك في الفترة المقبلة، لكنه مدرب ليس إيطالي الجنسية".

وشدد على أن "الزمالك لا يواجه أي أزمات مالية تخص ملف المدرب الجديد، هناك ٧ مرشحين لتدريب الفريق ستتم المفاضلة بينهم للتوقيع مع مدير فني للزمالك، يتم تصوير المفاوضات مع المدربين وإرسالهم لي لكي تتم عملية الموافقة أو الرفض".

واختتم: "سبق وقمت برفض التعاقد مع أحدهم، وليس من بين هؤلاء الأرجنتيني رامون دياز أو البرتغالي فيريرا، إن شاء الله خلال ساعات يتم حسم اسم المدرب بشكل نهائي".

وفي وقت سابق، أقال مجلس إدارة نادي الزمالك المدير الفني خالد جلال وجهازه المعاون بعد خسارة الفريق لقب الدوري والخسارة من الأهلي بهدف نظيف في ختام مباريات الموسم، وأعلن مرتضى منصور أن المدير الفني القادم للفريق سوف يكون أجنبيا، وتم تعيين طارق يحيى مديرا فنيا مؤقتا.