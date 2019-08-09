ترامب يعين مدير مركز مكافحة الإرهاب قائما بأعمال مدير المخابرات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الخميس، إن جوزيف ماجوير المدير الحالي للمركز الوطني لمكافحة الإرهاب سيصبح قائما بأعمال مدير المخابرات الوطنية.

وأضاف ترامب على تويتر أن ماجوير سيتولى المنصب في 15 من أغسطس/آب، عندما يتنحى دان كوتس المدير الحالي للوكالة، التي تشرف على أجهزة المخابرات المدنية والعسكرية.

ويقود ماجوير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب منذ ديسمبر/كانون الأول.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، استقالت سو جوردون نائبة مدير المخابرات الوطنية.

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ولم يتضح سبب استقالة جوردون، التي كانت تحظى بدعم مسؤولين حاليين وسابقين، لما تتمتع به من خبرة طويلة في العمل بالمخابرات.

وشاب التوتر علاقة ترامب مع كوتس، الذي أيد تقييم المخابرات الأمريكية بأن روسيا تدخلت في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016 بهدف دعم ترامب في مواجهة منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون.

ويتعين أن يوافق مجلس الشيوخ على مرشح ترامب لمنصب مدير المخابرات الوطنية بشكل دائم.