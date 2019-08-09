افادت وكالة "​رويترز​" بوقوع عدة ​انفجارات​ في مخزن للذخيرة في بلدة ريحانلي التركية قرب الحدود مع ​سوريا​ دون تسجيل ​اصابات​ حتى الآن.

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كانت هذه تفاصيل خبر عدة انفجارات في مخزن للذخيرة في بلدة ريحانلي التركية على حدود سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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