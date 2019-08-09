عقيص انتقد الخطاب العالي النبرة: تترتب عنه عواقب وخيمة

انتقد عضو كتلة "​الجمهورية القوية​" النائب جورج عقيص "الخطاب العالي النبرة الذي يسود في البلاد"، ومشيراً الى العواقب الوخيمة التي تترتب عنه. وعن الجهود الاخيرة لعقد جلسة للحكومة قال: "لا يمكننا القول إنّ هذه المبادرة نضجت نهائياً، ولكن كلام رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ بعد صمته المدوي وابتسامته، يوحيان بإيجابية شبه أكيدة".

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