طرابلسي: لا يمكن لأي فريق سياسي أن يمنع القضاء من أن يأخذ مجراه

لفت عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​إدغار طرابلسي​ في حديث صحفي إلى انه "خرجنا من حكم الزواريب والأحياء، ولا يمكن لأي فريق سياسي أن يمنع ​القضاء​ من أن يأخذ مجراه في عهد ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​. كما لا يمكن أن يستمرّ أحد الجهات السياسية بتعطيل وشلّ البلاد، بعد أن أطالوا بما فيه الكفاية. ومن غير المسموح أن يدفع الشعب بأكمله ثمن إعتداء أمني - سياسي قامت به مجموعة من الأشخاص".

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