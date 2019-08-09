الحجار: تحويل مجلس الوزراء الى جبهتين لن يصبّ في مصلحة أحد

لفت عضو كتلة "المستقبل" النائب ​محمد الحجار​ في حديث صحفي إلى ان "هذه ​الحكومة​ هي حكومة توافق وطني، وتحويل مجلس الوزراء الى جبهتين لن يصبّ في مصلحة أحد، ورئيس الحكومة سعد الحريري بالتعاون مع ​الرئيس ميشال عون​ ورئيس مجلس النواب ​نبيه برّي​ عمل على مبادرات عدة، وكان يفتح مساراً جديداً كلما أقفل مسار، وذلك بهدف الافراج عن البلاد بعد أن تمّ أسرها. وبالتالي فإن المطلوب هو ضرورة التوافق".

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