رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​ميشال موسى​ في حديث صحفي أن "وضع البلد لم يعد يحتمل، و​الوضع الاقتصادي​ شديد الصعوبة وبات من الضروري ان تنعقد ​الحكومة​ لتدارك الامور، اذ لن يكون في مستطاع احد ان يتحمّل ما قد يحصل فيما لو انحدرت الامور الى ما هو اسوأ".

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كانت هذه تفاصيل خبر موسى: بات من الضروري ان تنعقد الحكومة لتدارك الامور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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