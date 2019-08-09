القبض على عصابة متخصصة في سرقة الدراجات النارية نواحي كلميم

تمكنت المصالح الأمن أمس الخميس، من اعتقال عصابة متخصصة في سرقة الدراجات النارية ببويزكارن نواحي كلميم.

وأشارت مصادر ”اليوم24 ”، أن العناصر الأمنية تمكنت من ضبط وإيقاف شابين ينحدران من بويزكارن، يمتطيان دراجتهما النارية من نوع سي 90، التي تبين بأنها مسروقة، حيث وبعد التفتيش، تبين أن دراجة النارية بدون وثائق.

وأضاف المصدر ذاته، أن التحقيقات الأولية أدت الى إكتشاف مخزن سري لمجموعة كبيرة من الدراجات النارية المسروقة، كان المتهمون يستخدمونه لبيع هذه الأخيرة.

هذا وقد تم إخضاع الموقوفين لتدابير الحراسة النظرية، وذلك تحت تصرف البحث الجاري بإشراف النيابة العامة المختصة، حيث تم القبض على شريك آخر من طرف درك بويزكارن .