تجدد الاشتباكات والقصف بالأسلحة الثقيلة في محيط قصر المعاشيق في عدن

أفادت قناة "الجزيرة" بتجدد الاشتباكات والقصف بالأسلحة الثقيلة في محيط قصر المعاشيق في عدن اليمنية. يذكر ان اشتباكات عنيفة كانت قد اندلعت على مقربة من القصر الجمهوري في عدن اليمنية بين قوات الحزام الأمني الموالية للمجلس الجنوبي الانتقالي وقوات الحماية الرئاسية التابعة للحكومة المدعومة من التحالف.

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