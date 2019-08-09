ترامب يعين مدير مركز مكافحة الإرهاب قائما بأعمال مدير المخابرات الوطنية

اعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن جوزيف ماجوير المدير الحالي للمركز الوطني لمكافحة الإرهاب سيصبح قائما بأعمال مدير المخابرات الوطنية.
وأوضح ترامب أن ماجوير سيتولى المنصب في 15 من أب عندما يتنحى دان كوتس المدير الحالي للوكالة التي تشرف على أجهزة المخابرات المدنية والعسكرية.
ويقود ماجوير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب منذ كانون الاول.
وفي وقت سابق من يوم أمس الخميس، استقالت سو جوردون نائبة مدير المخابرات الوطنية. ولم يتضح سبب استقالة جوردون التي كانت تحظى بدعم مسؤولين حاليين وسابقين، لما تتمتع به من خبرة طويلة في العمل بالمخابرات.
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