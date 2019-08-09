مصادر فتح للشرق الاوسط: أنشطتنا ستزداد بحال عدم التراجع عن اجراءات وزارة العمل

أوضحت مصادر في حركة "فتح" إن التحركات ضد اجراءات ​وزارة العمل​ توقفت لبعض الوقت في ​مخيم عين الحلوة​ لكنها استمرت في باقي ​المخيمات​، لافتة في تصريح لـ"الشرق الأوسط" إلى أن "الحركة الحالية قد تكون أخف وتيرة من سابقاتها، وذلك مرده إلى العمل على تنظيم النشاطات بعدما كان الكثير منها يخرج بشكل عفوي".

ولفتت إلى انه "يوم أمس الخميس شهد مخيم عين الحلوة اعتصاما واليوم نتحضر لمسيرة تقام كل يوم جمعة، على أن تستمر نشاطات أخرى على مدار الأسبوع للإصرار على موقفنا الرافض لإجراءات وزير العمل".

وشددت المصادر على أنه "في حال لم يتم التراجع عن هذه الإجراءات فإن الأنشطة ستزداد وتيرتها مع تأكيدنا على أن ما يحصل أبعد ما يكون عن الصراع الفلسطيني - اللبناني كما يحاول البعض تظهيره، ولعل ما يؤكد ذلك أن القسم الأكبر من القوى والأحزاب اللبنانية تؤيد مطالبنا".