الحوثيون: نفذنا عمليات واسعة استهدفت برج المراقبة ومواقع حساسة بمطار أبها السعودي

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية، مساء امس، أن سلاح الجو المسير التابع لها استهدف مناطق حساسة في مطار أبها الدولي بطائرات من طراز "قاصف K2".
وأكد المتحدث باسم جماعة "أنصار الله" العميد يحيى سريع، أن سلاح الجو المسير نفذ عمليتين واسعتين باتجاه مطار أبها الدولي بعدد من طائرات "قاصف 2K".
وأضاف أن العملية الأولى استهدفت برج المراقبة في المطار، فيما استهدفت العملية الأخرى مواقع حساسة داخل المطار، مشيرا إلى أن الإصابات كانت دقيقة ومباشرة.
وأفاد سريع بأن الملاحة الجوية في مطار أبها الدولي تعطلت.
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