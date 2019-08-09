مصادر قريبة من الحريري للأخبار:زيارته لأميركا لا علاقة لها بالملف الداخلي

أوضحت مصادر قريبة من رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ لـ"الشرق الأوسط" أن زيارة الحريري إلى الولايات المتحدة كانت معدة قبل بيان ​السفارة الأميركية​ حول حادثة ​قبرشمون​، ولا علاقة لها بالملف الداخلي اللبناني، مشددة على أن ملف الأزمة الحكومية ليس على جدول أعمال زيارة الحريري.

ووصفت المصادر هذه الزيارة واللقاءات مع المسؤولين الأميركيين بأنها "استكشافية"، يسعى الحريري خلالها للاطلاع على الأوضاع والتطورات في المنطقة.

يذكر ان الحريري أعلن بعد اجتماعه مع الرئيس ميشال عون أمس أن الاجتماع كان إيجابياً، والحلول لعقد جلسة للحكومة باتت في نهايتها، وقال: "أنا متفائل أكثر من السابق، وعلينا انتظار القليل، وستسمعون الخبر السار إن شاء الله".