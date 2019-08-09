مصادر الشرق الاوسط: الوضع السياسي يتجه إلى الانفراج اليوم

أكدت مصادر سياسية واسعة الاطلاع لـ"الشرق الأوسط" أن الوضع السياسي "يتجه إلى الانفراج اليوم"، كاشفة ان اتفاقاً حصل لعقد جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا هذا الأسبوع، برئاسة الرئيس ميشال عون، استكمالاً لجدول الأعمال السابق، وهو بحسب القانون لا يحتاج إلى دعوة تسبق الاجتماع بـ48 ساعة، طالما أنها استكمال لجدول الأعمال السابق، وليست جلسة بجدول أعمال جديد.
وأوضحت المصادر إن جدول أعمال الجلسة لا يتضمن ملف حادثة قبرشمون، وسيتحدث رئيس الجمهورية عن الملف بعبارات تؤكد أن هذا الحادث مؤسف، واللبنانيون حريصون على الأمن والاستقرار، وأن الموضوع هو بعهدة القضاء الذي سيبتّ فيه.
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