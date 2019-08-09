الاخبار: بوصعب يطالب بحقّ لبنان في فتح نفق القطار القديم "بيروت ــــ حيفا"

لفتت "​الاخبار​" الى أن النفاق الإسرائيلي حول الخروقات ال​لبنان​ية، يقابله خروقات جوية وبحرية وبرية للأراضي اللبنانية على طول الحدود وفي السماء والمياه الإقليمية. وكان من أبرز الخروقات، ما حصل مع راعٍ لبناني قبل أسابيع في منطقة ​مزارع شبعا​، حيث اخترقت طائرة مسيّرة إسرائيلية الأجواء اللبنانية بنحو خمسين متراً وعلى ارتفاع منخفض، وقام جيش العدو بمخاطبة الراعي من خلال مكبّرات صوت في المسيّرة وباللغة العربية، طالباً منه الابتعاد وإلّا تعرض للأذية، فيما كان هو داخل الأراضي اللبنانية مع قطيعه.

وعلمت "الأخبار" أيضاً، أن وزير الدفاع ​الياس بوصعب​ يحضّر رسالة مشابهة لقوات الطوارئ الدولية، يطالب فيها بحقّ لبنان في فتح نفق القطار القديم (​بيروت​ ــــ حيفا) قرب نقطة الـ B1 والتأكد من عدم احتلال العدو أي جزء من النفق، ووضع البوابة اللبنانية على الحدود داخل النفق. في وقت يقوم فيه العدو باستغلال تلك البقعة لأغراض سياحية واستثمار مطعم في النفق، وتنفيذ بعض الأعمال السياحية في جزيرة تخليت، بهدف تغيير واقع الجزيرة والتأثير بالحدود البحرية لقضم حقوق لبنان.