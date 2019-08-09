اليوم.. انتخابات النقابة الفرعية لاتحاد كتاب مصر بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تعقد النقابة الفرعية لاتحاد كتاب مصر بالقليوبية، اليوم الجمعة، اجتماع الجمعية العمومية للفرع، لإجراء انتخابات مجلس إدارة النقابة الفرعية بالقليوبية، في تمام التاسعة صباحا، بمقر فرع النقابة.

تأتي الانتخابات التي تجرى للمرة الأولى، بناء على القرار الصادر من الشاعر علاء عبدالهادي رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، وذلك بعد الإطلاع على القانون رقم 65 لسنة 1975، بإنشاء اتحاد الكتاب وتعديلاته.

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جدير بالذكر، أنَّ الجمعية العمومية بالنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، برئاسة الشاعر الدكتور علاء عبد الهادي، التي انعقدت خلال شهر مارس الماضي، عدة بنود، ضمنها الموافقة على إنشاء نقابة فرعية بمحافظة القليوبية.

وتضمنت باقي البنود كالتالي: "التصديق على محضر قرارات الجمعية العمومية السابقة، تجديد التعاقد مع مراقب الحسابات، الموافقة على توجية رسالة إلى رئيس مجلس النواب للإسراع بإقرار التعديلات الخاصة بقانون الاتحاد، اعتماد ميزانية النقابة والصندوق وموازنته لعام 2018، الموافقة على إقامة مؤتمر يتضمن تسليم جائزة أحمد شوقي الدولية، مواكبة لاجتماع المكتب الدائم للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب فى مصر، الموافقة على إنشاء نقابة فرعية بمحافظة القليوبية، تكليف مجلس الإدارة بإنتاج 400 فيلم للذاكرة البصرية للاتحاد، تكليف الفروع بإعداد أنثولوجيا عن كتاب مصر ومنجزهم فى أفرع النقابات كافة، الموافقة على استراتيجية النقابة التى طرحها رئيس النقابة للتصديق عليها لمدة 8 سنوات، الموافقة على إنشاء صندوق الخير، الموافقة على زيادة المخصص المالي للمؤتمرات إلى 7000 جنيه، الموافقة على انعقاد مؤتمر المكتب الدائم للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، الموافقة على ميكنة المعاشات، الموافقة على صيانة مقر القلعة.

كما تناقش الجمعية العمومية: "الموافقة على التعديل المقترح من قبل رئيس لجنة النشر والخاص بلائحة النشر، وإضافة بند ينص على: يشترط ألا يحتوى الكتاب على أفكار تدعو إلى التجديف أو ازدراء الأديان أو انتهاك الآداب العامة أو معاداة سياسية الدولة، الموافقة على إعادة تشكيل مجلس إدارة جمعية الإسكان، الموافقة على لائحة وسام اتحاد كتاب مصر، تفويض خيري حداد عضو الاتحاد بوضع ضوابط لجائزة التميز، الموافقة على إضافة شرط للتقدم الى لجنة القيد وهو تقديم صورة طبق الأصل من رقم الإيداع لكل إصدار مطبوع يقدم".