ترامب يعتزم تعيين جوزيف ماجواير قائما بأعمال مدير الاستخبارات الوطنية

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، مساء الخميس، عزمه تعيين جوزيف ماجواير، المدير الحالي للمركز الوطني لمكافحة الإرهاب، لمنصب القائم بأعمال مدير جهاز الاستخبارات الوطنية في 15 أغسطس الجاري.
وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "لا يساورني أدنى شك في أنه سيقوم بعمل عظيم"، حسبما نقلت وكالة أنباء بلومبرج.
كان ترامب قد أعلن أواخر الشهر الماضي أن مدير الاستخبارات الوطنية دان كوتس سيترك منصبه في 15 أغسطس.
وأفادت بلومبرج حينها نقلا عن مصادرها بأن كوتس سيستقيل بسبب اختلافه مع بعض رؤى الرئيس ترامب فيما يتعلق بالأمن القومي.
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