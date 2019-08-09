​السفير البريطاني باليمن يطالب بوقف القتال في مدينة عدن

محمد اسماعيل - القاهرة - صنعاء - (د ب أ):

جدد مايكل أرون، السفير البريطاني لدى اليمن، في وقت مبكّر اليوم الجمعة، مناشدته بوقف القتال في مدينة عدن، جنوبي اليمن.

ودعا أرون في تغريدة نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الأطراف المتصارعة في مدينة عدن، إلى التحاور من أجل حل الصراع.

وتابع:" مئات المدنيين عالقين في بيوتهم نتيجة للصراع ولابد من الحوار وإنهاء القتال حتى يتمكن الناس من قضاء العيد مع أسرهم بسلام".

وفي سياق متصل، قال هاني بن بريك، نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي "الله العالم أنهم المعتدون وأنهم الظالمون"، في إشارة إلى قوات الحماية الرئاسية الموالية للحكومة الشرعية.

واضاف بن بريك في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، :"ما اعتدينا وما ظلمنا وإنما انتصرنا لشعبنا المظلوم، لم نحرك من قوتنا إلا كتائب معدودة".

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ووفقاً لشهود عيان، فقد توسعت الاشتباكات المسلحة بين قوات الحماية الرئاسية، وقوات الحزام الأمني الموالية للمجلس الانتقالي، إلى عدة أحياء في مدينة عدن، وتحولت إلى "حرب شوارع".

واكد شهود العيان، لوكالة الأنباء الالمانية (د.ب.أ)، إن الاشتباكات اقتربت من منزل وزير الداخلية، احمد الميسري، ومن محيط مطار عدن الدولي، شرقي المدينة.

وأدى اقتراب الاشتباكات من محيط المطار إلى تعليق العمل فيه، حسب ما افاد شهود العيان.

وخلفت الاشتباكات قتلى وجرحى، بينهم مدنيون، لم تتضح حصيلتهم على الفور، إلى جانب تضرر العديد من المنازل في مديريتي كريتر وخور مكسر.

وبدأت الاشتباكات بين الطرفين بعد دعوة أطلقها بن بريك المقرب من الإمارات، الأربعاء الماضي، دعا فيها أنصاره والقوات الموالية للمجلس، باقتحام القصر الرئاسي (المعاشيق) الذي تتخذه الحكومة الشرعية كمقر رئيسي لها، من أجل اسقاطها.