فيديو جديد لخط سير منفذ تفجير معهد الأورام.. "من النزهة لقصر العيني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود علي:
نشر التليفزيون المصري، فيديو جديد لكاميرات المراقبة، التي رصدتها وزارة الداخلية، لمنفذ تفجير معهد الأورام الأحد الماضي.
وكشفت تحريات وزارة الداخلية، عن خط سير منفذ انفجار معهد الأورام عبر كاميرات المراقبة.
وأوضحت الوزارة، أن منفذ الهجوم الإرهابي "عبد الرحمن خالد"، بدأ العملية من أمام حي النزهة بمصر الجديدة وصولا لشارع صلاح سالم، وحديقة الأزهر، باتجاه سور مجرى العيون، وشارع سور مجرى العيون باتجاه القصر العيني، وصولا بالسير عكس الاتجاه بشارع كورنيش النيل، حتى معهد الأورام القومي بالمنيل.
وكشفت الداخلية عن صورة الإرهابي صورة الإرهابي منفذ حادث انفجار سيارة أمام معهد الأورام، وكذلك صور المتورطين من حركة "حسم" في الحادث واسمه الحركي "معتصم"، الهارب من الأمر بضبطه وإحضاره على ذمة إحدى القضايا الإرهابية لعام 2018 المعروفة بـ"طلائع حسم".
وأعلنت الداخلية مصرع 17 إرهابيا متورطين في الحادث وتابعين لـ"حسم"، خلال مداهمة أمنية لوكرين لهم.
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