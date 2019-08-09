كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الولايات المتحدة تعرب عن قلقها من اشتباكات عدن.. وتدعو لوقف التصعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعربت الولايات المتحدة الأمريكية، عن قلقها العميق إزاء اندلاع الاشتباكات العنيفة في مدينة عدن اليمنية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية - في تصريح صحفي مساء،الخميس، إن الولايات المتحدة تدعو جميع الأطراف إلى وقف التصعيد وإراقة المزيد من الدماء وحل الخلافات عبر الحوار.

وأكدت أن إثارة المزيد من الانقسامات والعنف داخل اليمن لن يؤدي إلا إلى زيادة معاناة الشعب اليمني وإطالة أمد الصراع، مشددة على أن الحوار هو الطريقة الوحيدة لتحقيق الوحدة والاستقرار والازدهار لليمن.