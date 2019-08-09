كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الفلبين: ستتم مناقشة قضية النزاعات الإقليمية مع الصين خلال زيارتي لبكين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، إنه يعتزم مناقشة النزاعات الإقليمية لبلاده مع الصين، أثناء زيارته المقررة لبكين الشهر الجارى.

ونقلت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، عن دوتيرتى قوله، إن قضية التحكيم لعام 2016 بشأن بحر الصين الجنوبى ومصادر الطاقة سيتم التطرق إليهما خلال زيارته إلى الصين.

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وأوضحت الشبكة أن الرئيس الفلبينى لم يتطرق فى حديثه إلى المزيد حول الكيفية التى سيلجأ إليها لحل النزاعات مع الصين بدون اللجوء إلى النهج الصدامى معها.

وأشار تيودورو لوكسين، وزير الخارجية الفلبينى، إلى أن توقيت زيارة دوتيرتى والملفات التى سيتم مناقشتها لم يتم الانتهاء منها بشكل كلى حتى الآن.

ويسعى الرئيس الفلبينى دوتيرتى إلى تعزيز العلاقات الودية مع الصين من خلال الاستثمارات ومشاريع البنية التحتية والمساعدات.