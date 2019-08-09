كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الولايات المتحدة: سنظل شريكا داعما للسودان في مساعيها نحو تعزيز السلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت الولايات المتحدة، أنها ستظل شريكا داعما للشعب السوداني في سعيه نحو حكومة بقيادة مدنية تعمل على تعزيز السلام والأمن والازدهار.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية - في تصريح صحفي امس،الخميس ، إن هذا جاء خلال لقاء وكيل وزارة الخارجية للشئون السياسية ديفيد هيل مع رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان بالعاصمة السودانية الخرطوم.

وأشارت إلى أن المناقشات دارت - خلال اللقاء - حول أهمية الإسراع في تشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية؛ تمشيا مع الوثائق السياسية والدستورية المتفق عليها مؤخرا والتي تدعمها الولايات المتحدة.

وأضافت أن هيل نوه إلى أن الحكومة الانتقالية بالسودان لديها تفويضا مهما بإنهاء النزاعات الداخلية ومتابعة الإصلاحات الاقتصادية والتحقيق في أعمال العنف الأخيرة وإعداد دستور جديد وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة، لافتة إلى أن الجانبين اتفقا على أن النجاح في ذلك سيؤثر بشكل حاسم في القدرة على النهوض بمصالح البلدين.