كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الصيني يعين ستة سفراء جدد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عين الرئيس الصيني شي جين بينغ، ستة سفراء جدد وفقا لقرار اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، بحسب بيان نشرته الهيئة التشريعية الوطنية امس،الخميس.

وكما نشرت فى وكالىة الانباء الصينية، عين سون وي دونغ، سفيرا إلى الهند ليحل محل لوه تشاو هوي.

وعين تشو جيان سفيرا إلى قطر ليحل محل لي تشن.

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وعينت لي يان سفيرة إلى جورجيا ليحل محل جي يان تشي.

وعينت قوه مين سفيرة إلى دولة أذربيجان ليحل محل وي جينغ هوا.

وعين لو شا يه سفيرا إلى فرنسا وموناكو ليحل محل تشاي جيون.

وعين تشانغ جيون ممثلا دائما للصين لدى الأمم المتحدة ليحل محل ما تشاو شيوي.