قائمة أقوى العلامات التجارية في الموضة.. “غوتشي” في الصدارة

تمّ تتويج دار “غوتشي” Gucci الإيطالية الفاخرة على أنها صاحبة العلامة التجارية الأفضل في الربع الثاني من عام 2019. وقد انتزعت هذا اللقب من علامة Off-White التي حملته خلال الربع الأول من العام الجاري.

جاء هذا التصنيف وفق قائمة تُطلقها منصة الأبحاث حول الموضة The Lyst، استنادا إلى الحركة الشرائية على الإنترنت لأكثر من 5 ملايين مستهلك يتصفحون ويشترون من مواقع 12 ألفا من دور الأزياء والعلامات التجاريّة حول العالم.

واحتلت علامة Gucci رأس القائمة نظراً لنموّ إيراداتها بنسبة 20%، بالإضافة إلى إطلاقها أول مجموعاتها من المجوهرات الراقية، واعتمادها تقنية جديدة تُتيح لعملائها تجربة الأحذية الرياضية افتراضيا. هذا بالإضافة لاستضافة مديرها الإبداعي أليساندرو ميشيل لحفل “ميت غالا” الذي يُعتبر أضخم المناسبات السنوية في مجال صناعة الموضة.

في المرتبة 2 حلّت علامة Off-White التي قدّم مصممها فيرجيل أبلو مجموعة مميزة من الأزياء الرجالية لربيع وصيف 2020، كما صمم لعلامة Nike إطلالة خاصة اعتمدتها لاعبة كرة المضرب الشهيرة سيرينا ويليامز خلال مشاركتها مؤخراً بدورة رولان غاروس الفرنسية.

في المرتبة الثالثة حلّت دار Balenciaga التي حققت أسرع نموّ لعلامة تجارية في مجال الأزياء الراقية والمشغولات الجلدية.

المرتبة الرابعة كانت من نصيب دار Valentino التي لفتت بتعاونها مع مصمم علامة Undercover، الياباني جون تاكاشاهي، في إطار تقريب المسافات بين “موضة الشارع” من جهة والأزياء الفاخرة من جهة أخرى.

المرتبة الخامسة احتلتها دار Prada التي أعلنت مؤخراً عن انضمامها إلى العلامات التي امتنعت عن استعمال الفرو الطبيعي في تصاميمها. كما استعانت بنفايات المحيطات لتصنيع خيط من النايلون قابل للتدوير تستعمله في تنفيذ حقائبها.

أبرز العلامات التجارية في قائمة الـ20

ومن أبرز العلامات التجاريّة التي تضمّنتها هذه القائمة المؤلّفة من 20 اسماً، نذكر:

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• دار Versace التي حققت المرتبة السادسة وضاعفت مبيعاتها السنوية.

• دار Fendi، في المرتبة 7، والتي نظّمت احتفالا تكريمياً لمصممها الراحل كارل لاغرفيلد.

• دار Saint Laurent، في المرتبة 10، والتي حقّقت ارتفاعا في مبيعاتها بنسبة 17.15% والتي اختارت النجم كيانو ريفز سفيراً جديداً لها.

• دار Burberry حلت في المرتبة 12. وقد هذه الدار أعلنت مؤخراً عن إغلاقها 10 من متاجرها في العالم والالتزام بخطّة تخفيض انبعاث غازات الاحتباس الحراري بنسبة 95% قبل نهاية العام 2022.

• دار D&G حلت في المرتبة 13، وأصبحت أول علامة تصمم أزياء فاخرة بمقاسات كبيرة.

• وقد حقّقت دار Givenchy المرتبة 14، وعلامة Adidas المرتبة 16، ودار Moschino المرتبة 18.

• احتلّت دار Balmain المرتبة 20 والأخيرة في القائمة. وقد قدّم مديرها الإبداعي أوليفييه روستينغ مجموعته من الأزياء الرجاليّة خلال حفلة موسيقية ضخمة وتعاون مع العارضة البريطانيّة الشهيرة كارا ديليفين لتصميم 3 حقائب جديدة.