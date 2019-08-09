حقوق الإنسان: قلقون من تأثير العقوبات الأمريكية على فنزويلا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعربت ميشيل باشيليت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الخميس، عن قلقها إزاء "التأثير الشديد المحتمل" للعقوبات الأمريكية الجديدة على فنزويلا على حقوق الإنسان لشعبها.
كانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلنت مطلع الأسبوع الجاري أنها جمدت أصول حكومة الرئيس نيكولاس مادورو ومنعت الشركات الأمريكية من التعامل مع الحكومة الفنزويلية.
وقالت باشيليت في بيان إن "العقوبات واسعة للغاية ولا تحتوي على تدابير كافية للتخفيف من آثارها على القطاعات الأكثر عرضة لها من السكان".
وأضافت "أخشى أن يكون لها آثار بعيدة المدى على الحقوق في الصحة والأغذية على وجه الخصوص، في بلد يعاني بالفعل من نقص خطير في السلع الأساسية".
وأشار إلى أن الاقتصاد الفنزويلي انكمش بنسبة 47.6% بين عامي 2013 و2018.
وأضافت أن العقوبات المفروضة منذ عام 2017 أدت إلى تفاقم آثار الأزمة الاقتصادية في البلاد.
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