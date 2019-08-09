شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 3 عقود.. العراق يسلم الكويت رفات مفقودين في حرب الخليج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (بغداد)

سلم العراق أمس (الخميس) رفات 48 كويتيا فقدوا خلال حرب الخليج التي اندلعت عام 1991 عندما أرسل صدام حسين قواته إلى الكويت قبل أن يطردها تحالف بقيادة أمريكية، ووضعت الرفات داخل توابيت ملفوفة بالعلم الكويتي خلال أول عملية تسليم منذ الإطاحة بصدام بقيادة الولايات المتحدة في عام 2003.

وتقول الكويت إن نحو 605 أشخاص، معظمهم كويتيون، فقدوا خلال الاحتلال الذي استمر 7 أشهر والحرب التي تلته.

وقال مسؤولون عسكريون عراقيون إن الرفات عثر عليها في مارس بمقبرة جماعية في صحراء تبعد نحو 170 كيلومترا غربي مدينة السماوة، فيما ذكر الجيش العراقي ومسؤولون في قطاع الصحة أثناء مراسم التسليم أن نتائج الفحوص التي أجريت على الرفات أكدت هوية أصحابها. وقال اللواء حازم قاسم «الحكومة العراقية عازمة على مواصلة البحث على بقية رفات الكويتيين وتسليمهم إلى ذويهم».