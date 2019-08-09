شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين: تصريحات «الملالي» غير مسؤولة وتهديداتها جوفاء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المنامة)

قالت وزارة الخارجية البحرينية أمس (الخميس) إن تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية حول استضافة مملكة البحرين الأسبوع الماضي لاجتماع عسكري دولي مهم لبحث الأوضاع الراهنة بالمنطقة تعكس نهج إيران الذي يتناقض تماما مع كل ما فيه خير وصالح دول المنطقة وشعوبها، ويعكس إصرارها الواضح على عرقلة كافة الجهود والمبادرات الهادفة لتعزيز الأمن والاستقرار وحرية الملاحة البحرية في الخليج العربي والمنطقة بأسرها، وهي المبادرات التي لطالما استفادت منها إيران على مر العقود. وقالت الوزارة في بيان لها نشرته وكالة الأنباء البحرينية «بنا» أمس إن استضافة مثل هذه الاجتماعات والمؤتمرات تأتي تأكيدا لمساعي مملكة البحرين الدؤوبة وسياستها الثابتة والمرتكزة على المشاركة الفعالة من أجل توفير كل سبل الأمن والسلام من خلال العمل الجماعي والتعاون المشترك مع الأشقاء والحلفاء والشركاء الدوليين الحريصين على الاضطلاع بمسؤولياتهم في مواجهة كافة التحديات التي تواجه هذه المنطقة ذات الأهمية الإستراتيجية للعالم برمته وعلى مختلف الأصعدة.

وجددت وزارة الخارجية دعوتها لإيران إلى وقف مثل هذه التصريحات غير المسؤولة أو إطلاق التهديدات الجوفاء أو القيام بأي ممارسات من شأنها إثارة التوتر، وأن تلتزم بالتهدئة احتراما لمصالح جميع دول المنطقة وسيادتها واستقلالها حفاظا على الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وكانت إيران انتقدت أمس البحرين بسبب استضافتها اجتماعا وصفته بـ«الاستفزازي» لمناقشة أمن الملاحة البحرية في مياه الخليج، إذ زعم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي في بيان نشره على صفحته على تطبيق «تليغرام» أنه ليس من الممكن لبعض هذه الدول أن تكون آمنة على حساب انعدام أمن الدول الأخرى.