شكرا لقرائتكم خبر عن كاليفورنيا: مقتل 4 واصابة آخرين في هجوم بسلاح أبيض والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (واشنطن)

قَتل رجل 4 أشخاص في عملية طعن جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية قبل أن تعتقله الشرطة بعد العثور على سيارته التي كانت متوقفة أمام محل تجاري غير بعيد عن مكان الحادثة.

وقالت سلطات ولاية كاليفورنيا، إن المهاجم أصاب اثنين آخرين بجروح في أماكن أخرى بمدينتي غاردين غروفي وسانتا آنا، وبحسب رواية الشرطة، بدأت الحادثة عندما تلقت السلطات في الرابعة مساء بالتوقيت المحلي لكاليفورنيا، بلاغا عن عملية سطو.