شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس العسكري السوداني يشكر الشركاء الدوليين والدول الصديقة على مساندته والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الخرطوم)

قدم رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي بالسودان الفريق شمس الدين كباشي، الشكر للدول الصديقة والشركاء الذين قاموا بتقديم كافة أنواع الدعم للسودان خلال الفترة الماضية، وأثنى بصورة خاصة على وسيط الاتحاد الأفريقي والوسيط الإثيوبي وممثل الاتحاد الأفريقي بالسودان.

وأطلع كباشي السفراء الأجانب وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية بالخرطوم خلال لقائه بهم اليوم، بحضور وكيل وزارة الخارجية المكلف السفير عمر دهب، على تفاصيل اتفاق الإعلان الدستوري الذي تم التوصل إليه بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، وقدم شرحاً حول مهام ومستويات حكومة الفترة الانتقالية، التي ستركز على قضيتي إحلال السلام الشامل ومعالجة الأزمة الاقتصادية.

وعبّر كباشي عن تطلع السودان، لتقديم مزيد من الدعم من قبل الدول الصديقة خلال الفترة المقبلة.