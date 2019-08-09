مسؤول إماراتي يسقط الشرعية عن الفار هادي

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – دبي

يواصل المسؤول الاماراتي المدعو ضاحي خلفان، تصريحاته الداعية الى تقسيم اليمن، واشعال الحرب في الجنوب ، معترفاً هذه المره بعدم شرعية الفار هادي التي سبق وأن اعلنت السعودية حربها على اليمن من اجل اعادتها.

وقال خلفان معلقاً على مستجدات الوضع في اليمن، إنه “يحب ألا يربط مصير الجنوب والشمال بهادي أبدا… إرادة الشعب الجنوبي في الجنوب حرة.. وإرادة الشعب الشمالي في الشمال حرة”.

وأضاف نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي: “السلطة الشرعية أخذت شرعيتها والوقت أنهى هذه الشرعية في الواقع…. اليوم ينبغي الاحتكام الى الواقع على الأرض..هذا من وجهة نظري ونظر الكثيرين”.