كريم الخطيب

قال العميد خالد عكاشة عضو المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب، إن هناك جهودا متميزة بذلتها وزارة الداخلية للوصول إلى هوية الجناة ومنفذ الحادث الارهابي الذي وقع محيط معهد الاورام، والأمر كان ليس سهل. وأضاف «عكاشة» خلال مداخلة هاتفية مع التلفزيون...

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كانت هذه تفاصيل خبر تفجير معهد الأورام.. عكاشة: كنا أمام خلية شديدة الخطورة استخدمت العبوات الناسفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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