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شهدت الطريق الوطنية رقم 10 الرابطة بين مدينتي الرشيدية وبوذنيب، مساء اليوم الخميس، حالة استنفار قصوى، بعد أن عمد مجموعة من قطاع الطرق على وضع أكوام من الحجارة وسط الطريق لعرقلة مرور مستعمليها وتعريضهم للسرقة.
وتسببت الحجارة التي تم وضعها على مستوى واد بوبرنوس، في إلحاق خسائر مادية بسيارة أحد مستمعلي الطريق، قبل يلوذ قطاع الطرق بالفرار، بعد تجمع مجموعة من السيارات في النقطة التي وضعوا بها أكوام الحجارة.
وقال أحد مستمعلي الطريق المذكورة لـ”اليوم24″، إنه تلقى اتصالا عندما كان قادما من الرشيدية في اتجاه بوذنيب، يخبره بأخذ الحيطة والحذر بسبب تواجد قطاع الطرق بين المدينتين.
وأشار المتحدث ذاته، أنه أخطر رجال الدرك الملكي لمنطقة العين الزرقاء لمسكي بالأمر، الذين أكدوا له أنهم وضعوا رقم هاتفهم رهن إشارة أحد المواطنين، لإخبارهم بصحة الخبر من عدمه.
وأضاف أنه فور وصوله إلى واد بوبرنوس وجد أكواما من الحجارة قبل أن يقوم بمعية مجموعة من مستعملي الطريق بإزالتها، وسط استغراب كبير، خاصة أن هذه الأفعال نادرا ما شهدتها الطريق الوطنية رقم 10.
كانت هذه تفاصيل خبر قطاع الطرق يثيرون الذعر في الطريق الرابطة بين الرشيدية وبوذنيب _صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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