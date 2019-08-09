طنجة..اعتقال بائع وجبات خفيفة اعترض سيارة الملك محمد السادس

علم “اليوم 24” من مصادر خاصة، أن شخصا اعترض سيارة الملك محمد السادس، اليوم الخميس، أثناء مرورها بالقرب من المحطة الطرقية بطنجة، واستطاع أن يسلم للملك بطاقة وطنية قبل أن يلوذ بالفرار.
وكشفت المصادر ذاتها، أن محيط المحطة الطرقية شهد حالة من الاستنفار الأمني، بعد وقوع الحادثة، قبل أن يتم تحديد هوية الشخص.
ويتعلق الأمر ببائع للوجبات الخفيفة بجانب المحطة ذاتها، كان يعمل سابقا بالقوات المساعدة.
وأضافت المصادر ذاتها، أن المشتبه فيه، يتواجد حاليا بإحدى الدوائر الأمنية للتحقيق معه في ظروف وملابسات الواقعة.
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