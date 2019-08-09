الداودية تتضامن مع الطفلة هبة وتؤجل إصدار عملها الغنائي

أجلت الفنانة المغربة زينة الداودية، إصدار عملها الجديد، بسبب فاجعة الطفلة هبة التي توفيت حرقا في منطقة سيدي علال البحراوي.

وحددت الداودية تاريخ اليوم الخميس 8 غشت، لإصدار جديدها “خيرها فغيرها”، قبل أن تعلن لجمهورها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، أنها أجلت ذلك بسبب فاجعة الطفلة هبة.

وكتبت الداودية في منشور: “تضامنا مع المرحومة هبة وفاجعة موتها حرقا أعتذر لجمهوري الحبيب عن عدم نزول جديدي المرتقب رحمها الله وجعلها من طيور الجنة”.

وخلفت واقعة وفاة الطفلة هبة بطريقة مؤلمة تعاطف الرأي العامن وكذا الفنانين الذين تأسفوا لما حصل لها.