أجلت الفنانة المغربة زينة الداودية، إصدار عملها الجديد، بسبب فاجعة الطفلة هبة التي توفيت حرقا في منطقة سيدي علال البحراوي.
وحددت الداودية تاريخ اليوم الخميس 8 غشت، لإصدار جديدها “خيرها فغيرها”، قبل أن تعلن لجمهورها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، أنها أجلت ذلك بسبب فاجعة الطفلة هبة.
وكتبت الداودية في منشور: “تضامنا مع المرحومة هبة وفاجعة موتها حرقا أعتذر لجمهوري الحبيب عن عدم نزول جديدي المرتقب رحمها الله وجعلها من طيور الجنة”.
وخلفت واقعة وفاة الطفلة هبة بطريقة مؤلمة تعاطف الرأي العامن وكذا الفنانين الذين تأسفوا لما حصل لها.
كانت هذه تفاصيل خبر الداودية تتضامن مع الطفلة هبة وتؤجل إصدار عملها الغنائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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